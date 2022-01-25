Проверка боеготовности началась в Южном военном округе

В ней примут участие более шести тысяч военных

Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников приступил к проверке боевой готовности подчиненных соединений и воинских частей. Об этом во вторник, 25 января, рассказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Более шести тысяч военнослужащих ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения. По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач.

Соединениям и воинским частям предстоит отработать организацию всестороннего обеспечения и выполнить задачи по предназначению в составе тактических групп в ходе учений с проведением боевых стрельб.

Проверка организована с целью оценить способность командиров организовать взаимодействие а также управление подразделениями различных родов войск, цитирует Дворникова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия проведут совместные военные учения в период с 10 по 20 февраля 2022 года. Военнослужащие отработают различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.

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