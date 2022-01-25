Адвокат вдовы Градского раскрыл новые данные о резонансном ограблении

Марина Коташенко заявила о преступлении через два часа, а не через семь

Полицейские задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на Марину Коташенко - вдову музыканта Александра Градского. На предполагаемого преступника вышли благодаря камерам видеонаблюдения. Что еще известно о злоумышленнике и где могут находиться его сообщники?

Остановили предполагаемого подозреваемого в московском метро. На станции "Менделеевская". Собственно, благодаря камерам в столичной подземке и их функции распознавания по лицам мужчину и удалось обнаружить относительно оперативно - в федеральный розыск он был объявлен 19 января. Впрочем, отсиживаться дома не захотел, видимо, из принципа.

"Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершённого на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание остальных соучастников противоправного деяния", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Некоторые СМИ и телеграм-каналы публикуют в качестве подозреваемого фотографию этого человека (см. видео). Зовут его, предположительно, Умеджон Жабборов. Мужчина - выходец из Таджикистана, но уже 10 лет плотно проживает в Москве. Известно, что ранее он был судим за дачу взятки. В 2017-м работал продавцом и попался на продаже алкогольных напитков в ночное время. Тогда попытался решить дело с полицейскими на месте - предложил правоохранителям 15 тысяч рублей. Суд отправил его на один год в исправительную колонию общего режима.

Об ограблении вдовы Градского Марины Коташенко стало известно 16 января. Женщина выехала из своего особняка в подмосковной деревне Глаголево. Свернула на центральную кольцевую дорогу. Через несколько километров в её авто врезалась иномарка. Когда женщина вышла из машины, чтобы оценить повреждения, к ней мгновенно подошли трое мужчин в масках, приставили пистолет и потребовали отвезти их обратно в элитный посёлок.

Камеры уличного видеонаблюдения тогда зафиксировали, как автомобиль Коташенко ехал в сторону дома, впрочем, разглядеть что-либо внутри салона из-за тонировки оказалось невозможно. Охрана на въезде тоже подвоха не почувствовала. Из дома злоумышленники вынесли 100 миллионов рублей наличными, которые лежали под кроватью, и спешно покинули здание. Затем налётчики заставили вдову артиста отвезти их на железнодорожную станцию Апрелевка. В полицию женщина якобы обратилась лишь спустя 6 часов, впрочем, сегодня эту информацию официально опровергли.

"Кто-то сказал, что Марина сообщила об ограблении в правоохранительные органы спустя лишь семь часов, СМИ это подхватили, а хейтеры начали строить подозрения по поводу инсценировки и прочего. На самом деле Марина сообщила об ограблении через два часа - как раз после того, как смогла оправиться от шока", - заявил адвокат Александр Добровинский.

Версия о том, что женщина могла быть соучастницей ограбления и лишь инсценировала его тоже разбилась о факты. Следственный комитет на данном этапе расследования не рассматривает ее даже как второстепенную. Известно, что всего нападавших было трое. Один из них оперативно скрылся в Казахстане. Личность второго пока устанавливается. За разбойное нападение им может грозить до десяти лет лишения свободы.

Александра Сергомасова, Сергей Костиков, "ТВ Центр".

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