Токио призвал граждан Японии срочно покинуть Украину

Ситуацию в регионе МИД назвал "хрупкой"

Находящимся на Украине гражданам Японии рекомендуется в ближайшее время покинуть эту страну, пользуясь коммерческими рейсами. С призывом выступил японский МИД. В ведомстве подчеркнули, что продолжат усилия для обеспечения безопасности японцев, в том числе сотрудников посольства в Киеве.

"Ситуация в этом регионе очень хрупкая… Мы настойчиво призываем японских граждан воспользоваться коммерческими рейсами, чтобы покинуть территорию Украины в ближайшее возможное время", - заявил глава японского МИД Есимаса Хаяси.

Японский министр также призвал граждан отказаться от любых поездок на Украину. В Токио заявляют о "сохраняющейся напряженности на российской-украинской границе", передает РИА Новости. Днем ранее покинуть территорию Украины порекомендовал своим гражданам госдепартамент США.

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