Скотленд-Ярд начал расследование вечеринок в канцелярии Джонсона

Оппозиция призвала премьера покинуть свой пост
Глава лондонской полиции Крессида Дик сообщила во вторник в ходе пресс-конференции, что Скотленд-Ярд начал расследование в связи с информацией о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10.
"Я могу подтвердить, что столичная полиция в настоящий момент проводит расследования в связи с несколькими мероприятиями, проходивших на Даунинг-стрит и [правительственной] улице Уайтхолл в последние два года", - приводит слова Дик ТАСС.
Она уточнила, что речь идет о нарушении ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее оппозиция Британии призвала Джонсона уйти в отставку на фоне скандала.
Прежде сам премьер извинился за участие в вечеринках на Даунинг-стрит. По словам политика, он думал, что это рабочие мероприятия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram