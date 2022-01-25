Скотленд-Ярд начал расследование вечеринок в канцелярии Джонсона

Оппозиция призвала премьера покинуть свой пост

Глава лондонской полиции Крессида Дик сообщила во вторник в ходе пресс-конференции, что Скотленд-Ярд начал расследование в связи с информацией о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10.

"Я могу подтвердить, что столичная полиция в настоящий момент проводит расследования в связи с несколькими мероприятиями, проходивших на Даунинг-стрит и [правительственной] улице Уайтхолл в последние два года", - приводит слова Дик ТАСС.

Она уточнила, что речь идет о нарушении ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее оппозиция Британии призвала Джонсона уйти в отставку на фоне скандала.

Прежде сам премьер извинился за участие в вечеринках на Даунинг-стрит. По словам политика, он думал, что это рабочие мероприятия.

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