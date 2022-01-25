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Пять стран создадут фонд помощи Украине

13:56
  • вторник
  • 25 января 2022

Это в том числе США, Великобритания и Канада

Как сообщила во вторник пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины, в конце января будет создан фонд для помощи стране.
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"Это общая инициатива Великобритании, Канады, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии и Швеции", - уточняется в сообщении.

Среди целей деятельности фонда указано "поддержание долгосрочного устойчивого развития общин, пострадавших от российской агрессии". Финансирование фонда составит более 47 миллионов долларов на протяжении трех лет, передает ТАСС.

В последнее время Запад все активнее обвиняет Москву в подготовке агрессии в отношении Украины. Как заявили на это в Кремле, происходящее является пустым нагнетанием напряженности.

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