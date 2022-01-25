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"Наука будущего": Путин на встрече со студентами оценил роль математики

14:36
  • вторник
  • 25 января 2022

Президент пообщался по видеосвязи с учащимися

Каждый российский школьник должен иметь доступ к современным образовательным программам по математике и информатике и возможность изучать эти предметы углублённо, заявил во вторник Владимир Путин на встрече со студентами.
Путин поздравил российских студентов

В Татьянин день он пообщался по видеосвязи с учащимися математических и IT-факультетов. Это призёры и победители международных олимпиад и чемпионатов по программированию. Президент отметил их достижения в учёбе и науке. Такие успехи стали возможны благодаря личным талантам студентов и уникальным методикам преподавания. Благодаря качественному образованию Россия занимает ведущие позиции в сфере цифровых технологий, отмечает "ТВ Центр".

"Математика – это, безусловно, наука будущего, инструмент для развития новых технологий и самых передовых отраслей. Речь в том числе о работе с большими данными в промышленности, в финансах, медицине, генетике – да где угодно. Кроме того, математика становится надёжной помощницей в гуманитарных науках, в истории и лингвистике", - отметил Путин.

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