Москвичка подала в суд на Comedy Club за свое фото в передаче

Девушка хочет взыскать миллион рублей

Блогер Анна Полякова обратилась в Мещанский суд Москвы с иском о защите чести и достоинства. Ответчиками значатся шоумен Гарик Харламов, телеканал ТНТ и компания Comedy Club Production. Об этом во вторник, 25 января, рассказали в пресс-службе суда.

Девушка требует выплатить ей компенсацию в миллион рублей за использование ее фотографии в одном из выпусков Comedy Club. Полякова считает, что использование снимка без ее согласия является нарушением прав и законны интересов.

Наряду с материальной компенсацией истица настаивает на удалении выпуска с ее изображением и принесении ей публичных извинений, сообщает АГН "Москва".

Гарик Харламов тем временем восстанавливает здоровье после гриппа. Неожиданно выяснилось, что помимо ковида на планете остались ангина и грипп, рассказал юморист, поэтому год для него начался "не очень". Сообщения о миллионном иске Харламов пока не прокомментировал.

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