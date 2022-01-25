Минздрав прокомментировал ситуацию с "ЭпиВакКороной"

Количество препарата учитывает потребность в нем

Препараты для вакцинации от коронавирусной инфекции закупают с учетом потребности в них. Об этом во вторник, 25 января, рассказали в Министерстве здравоохранения России.

Ранее появились сообщения, что с начала 2022 года регионам не распределили ни единой партии вакцин от коронавируса "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-H".

Как отметил замглавы Минздрава Алексей Кузнецов, объем остатков препарата "ЭпиВакКорона" в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность в нем, сообщает РИА Новости.

В декабре 2021 года центр "Вектор" выпустил в гражданский оборот первую серию вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н". Первая выпущенная в гражданский оборот серия препарата объемом 12 тысяч доз предназначена для клинических исследований третьей фазы.

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