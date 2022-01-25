Песков обозначил сроки разговора Путина с Макроном

Главной темой беседы станет Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в скором времени Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон созвонятся для обсуждения ситуации вокруг Украины.
"До конца этой недели такой разговор состоится. Он сейчас готовится", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).
По словам Пескова, прежде чем говорить о возможности проведения нового саммита в "нормандском формате", необходимо дождаться результатов встречи политсоветников.
Переговоры политсоветников запланированы на среду. Российскую делегацию возглавит заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram