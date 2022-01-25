Песков обозначил сроки разговора Путина с Макроном

Главной темой беседы станет Украина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в скором времени Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон созвонятся для обсуждения ситуации вокруг Украины.

"До конца этой недели такой разговор состоится. Он сейчас готовится", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, прежде чем говорить о возможности проведения нового саммита в "нормандском формате", необходимо дождаться результатов встречи политсоветников.

Переговоры политсоветников запланированы на среду. Российскую делегацию возглавит заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

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