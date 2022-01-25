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Минкультуры прокомментировало слухи о реорганизации Литинститута

14:33
  • вторник
  • 25 января 2022

СМИ сообщили, что вуз присоединят к другому учебному заведению

Министерство культуры опровергло информацию о расформировании Литературного института имени Горького.
Опрос показал, что россияне считают главным при учебе в вузе

Таких решений не принималось, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве. Вуз работает в штатном режиме.

"Вуз продолжает работу в прежнем формате, образовательный процесс реализуется в соответствии с ранее принятыми планами", - подчеркнули в Минкультуры.

Ранее ряд Telegram-каналов написали о расформировании Литинститута имени Горького, подведомственного Минкультуры. В частности, две кафедры вуза должны были быть присоединены к Московскому государственному институту культуры (МГИК).

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