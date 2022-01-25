Киев предупредили о российском плане "молниеносной войны"

"Разведданными" поделился британский премьер Джонсон

Война России с Украиной будет молниеносной, кровавой и жестокой. Картину столь ожидаемого Западом "вторжения" российской армии обрисовал премьер-министр Великобритании. Борис Джонсон сослался на "четкие данные" разведки.

"Разведка очень четко указывает, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп. План молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, очевиден для всех", — цитирует Джонсона британская корпорация BBC.

По мнению Джонсона, "вторжение" России может начаться именно с наступления на украинскую столицу. Ранее британский премьер заявил, что нападение российских войск на Украину будет "болезненным, жестоким и кровавым делом".

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