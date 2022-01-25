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Киев предупредили о российском плане "молниеносной войны"

14:21
  • вторник
  • 25 января 2022

"Разведданными" поделился британский премьер Джонсон

Война России с Украиной будет молниеносной, кровавой и жестокой. Картину столь ожидаемого Западом "вторжения" российской армии обрисовал премьер-министр Великобритании. Борис Джонсон сослался на "четкие данные" разведки.

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"Разведка очень четко указывает, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп. План молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, очевиден для всех", — цитирует Джонсона британская корпорация BBC.

По мнению Джонсона, "вторжение" России может начаться именно с наступления на украинскую столицу. Ранее британский премьер заявил, что нападение российских войск на Украину будет "болезненным, жестоким и кровавым делом".

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