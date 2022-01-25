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Захарова припомнила Псаки Афганистан

14:40
  • вторник
  • 25 января 2022

Провал Белого дома в этом вопросе очевиден

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала "российской пропагандой" заявления о том, что вывод президентом США Джо Байденом войск из Афганистана оказался полной катастрофой. На это отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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"Dear Jen, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли оценил уход американских войск из Афганистана как "стратегический провал". Мы записываем его в "российскую пропаганду", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

Также дипломат напомнила, что о провале Байдена открыто заявлял и член комитета Палаты представителей Конгресса США по делам ВС Майк Роджерс. Аналогичной позиции придерживался и экс-координатор американских операций в Афганистане Дуглас Льют.

По словам Захаровой, о колоссальной неудаче Вашингтона в этом контексте говорили и тысячи американских экспертов.

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