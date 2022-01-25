Захарова припомнила Псаки Афганистан

Провал Белого дома в этом вопросе очевиден

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала "российской пропагандой" заявления о том, что вывод президентом США Джо Байденом войск из Афганистана оказался полной катастрофой. На это отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Dear Jen, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли оценил уход американских войск из Афганистана как "стратегический провал". Мы записываем его в "российскую пропаганду", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

Также дипломат напомнила, что о провале Байдена открыто заявлял и член комитета Палаты представителей Конгресса США по делам ВС Майк Роджерс. Аналогичной позиции придерживался и экс-координатор американских операций в Афганистане Дуглас Льют.

По словам Захаровой, о колоссальной неудаче Вашингтона в этом контексте говорили и тысячи американских экспертов.

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