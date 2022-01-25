Мужчина взобрался на верхушку Крымского моста (видео)

Слезать отказывается
В Москве неизвестный мужчина взобрался на верхушку Крымского моста.
На все просьбы спуститься он вниз отвечает отказом, передает телеканал "360". На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и полицейские.
Мотивы мостолаза устанавливаются. Издание "Вечерняя Москва" пишет, что к мужчине по лестнице взбирается психолог.
Движение по Крымскому мосту перекрыто на двух полосах проезжей части.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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