Путин встретился с российскими олимпийцами

Они примут участие в Играх в Пекине

Во вторник Владимир Путин пообщался со спортсменами национальной сборной, которые отправляются на Олимпиаду в Пекине. Президент отметил, что конкуренция на предстоящих Играх будет высокой, и это сделает борьбу за медали зрелищной и напряжённой.

Наши атлеты представлены во всех 13 дисциплинах главных соревнований планеты. Президент пожелал россиянам здоровья, боевого настроя и триумфальных выступлений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram