Путин встретился с российскими олимпийцами

Они примут участие в Играх в Пекине
Во вторник Владимир Путин пообщался со спортсменами национальной сборной, которые отправляются на Олимпиаду в Пекине. Президент отметил, что конкуренция на предстоящих Играх будет высокой, и это сделает борьбу за медали зрелищной и напряжённой.
Наши атлеты представлены во всех 13 дисциплинах главных соревнований планеты. Президент пожелал россиянам здоровья, боевого настроя и триумфальных выступлений.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram