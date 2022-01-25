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Представлен окончательный состав России на Игры в Пекине

14:56
  • вторник
  • 25 января 2022

Самая обширная заявка у хоккеистов

Во вторник Олимпийский комитет России представил окончательный состав национальной команды на зимние Олимпийские игры в Пекине, которые состоятся в период с 4 по 20 февраля.
Путин встретился с российскими олимпийцами

"Самая обширная заявка у хоккеистов. В мужской команде - 25 игроков, в женской - 23. В общей сложности наша Олимпийская делегация состоит из 461 представителя - помимо спортсменов это тренеры, персонал, руководители и сотрудники ОКР, ФМБА", - говорится в сообщении ОКР.

Там также уточнили, что в последний момент некоторые федерации внесли изменения в списки. В частности, в мужском одиночном катании травмированного Михаила Коляду заменил Евгений Семененко.

Полную версию состава можно посмотреть по ссылке.

Ранее во вторник с олимпийцами по видеосвязи встретился президент России Владимир Путин. Глава государства заверил спортсменов, что на родине будут за них болеть, гордиться их успехами и верить, что на олимпийских аренах они "превзойдут самих себя и покажут высший класс, высший пилотаж".

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