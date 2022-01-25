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Путин дал напутствие олимпийской сборной России

15:11
  • вторник
  • 25 января 2022

Соревнования начнутся в Пекине 4 февраля

Представители олимпийской сборной России в ходе ОИ-2022 в Китае сделают все, чтобы доказать высокий класс российской спортивной школы. Об этом во вторник, 25 января, заявил глава государства Владимир Путин.
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Напутствуя атлетов, российский лидер подчеркнул, что в стране будут искренне за них болеть и надеяться на удачу, понимая, что на Олимпийских играх не бывает легких матчей.

Однако при этом в России будут исходить из того, что члены национальной сборной "в целом сделают все возможное для того, чтобы доказать высокий класс российской спортивной школы и порадовать своих болельщиков", заявил Путин.

Президент пожелал спортсменам всего доброго и успехов накануне Олимпиады, которая пройдет в китайской столице Пекине с 4 по 20 февраля, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что решение Соединенных Штатов о бойкоте Олимпийских игр в Пекине — неприемлемое и ошибочное. Как подчеркнул российский лидер, спорт и искусство должны объединять людей, а не создавать проблемы.

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