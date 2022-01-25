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В Приморье в жилом доме взорвалась граната

15:05
  • вторник
  • 25 января 2022

Погиб один человек

В городе Арсеньеве в Приморском крае в жилом доме сдетонировала граната, передает со ссылкой на источник ТАСС.

"По предварительной информации, в результате взрыва гранаты в одном из жилых домов города Арсеньева один человек погиб", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

На месте ЧП работают полицейские. Как именно в доме оказалась граната, выясняется. Идет опрос очевидцев.

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