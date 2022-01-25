Иммунолог рассказал, при каких симптомах "омикрона" не нужно вызывать врача

Паниковать не стоит, подчеркнул врач

Во многих случаях заражение коронавирусной инфекцией проходит легко, поэтому необходимости в обращении к медикам нет. Об этом рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

Эксперт подчеркнул, что паника — это "не повод для вызова скорой медицинской помощи", поскольку она не помогает "решить вопрос".

В случае высокой температуры и незначительных симптомах достаточно обратиться за дистанционной медицинской помощью и следовать рекомендациям врачей. Можно позвонить в поликлинику, или дежурному врачу, или на телефонный номер "03", где проконсультируют, рассказал Викулов.

При этом к тяжелым симптомам COVID-19 относятся очень высокая температура, которая не поддается снижению стандартными жаропонижающими препаратами в течение двух суток и более, многократная рвота или многократный жидкий стул, сильное головокружение с высокой температурой, одышка в покое, не связанная с физической нагрузкой, цитирует врача АГН "Москва".

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что определять, каким именно штаммом коронавируса заразился человек, для обычного лечения нет смысла — это важно только для эпидемиологов, которые осуществляют мониторинг развития вируса.

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