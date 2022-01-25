Украинские военные активизировались у границ Крыма

Ситуация требует повышенной бдительности

Украинские военные активизировали свою деятельность у границ Крыма. Ситуация требует повышенной бдительности, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

"Украинская военщина закопошилась на ближних подступах к Крыму, а комик, исполняющий роль президента, заявляет, что наш полуостров они "не забудут". А это значит — надо готовиться к очередному проявлению по нашему адресу украинской "любви", - цитирует выступление Константинова на заседании президиума парламента РИА Новости.

Спикер крымского парламента напомнил, что НАТО придвигает свои воинские контингенты поближе к российским границам. При этом Запад "накачивает Украину оружием". МИД России предупреждает о готовящихся провокациях на Донбассе с целью втянуть Москву в войну.

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