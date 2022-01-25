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Bloomberg представил ответ США России по гарантиям безопасности

15:28
  • вторник
  • 25 января 2022

Вашингтон координирует свой письменный ответ с Брюсселем

Как пишет во вторник агентство Bloomberg, в ответ на российские предложения по гарантиям безопасности Соединенные Штаты обозначат области, в которых они могут отреагировать на обеспокоенность Москвы.
Вашингтон отказался идти на уступки Москве по гарантиям безопасности

Уточняется, что США координируют свой письменный ответ с Евросоюзом и НАТО.

По словам источника агентства, в ответе будут изложены области, в которых Запад может решить проблемы России. Кроме того, там будут перечислены действия Москвы, которые вызывают у ЕС и США тревогу.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Москва требует нерасширения альянса на восток, введения ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.

Между сторонами прошла серия переговоров. В настоящее время Россия ожидает от США письменного ответа.

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