Собянин расширил перечень оказываемых в "Моих документах" услуг ЗАГС

Мэр подписал соответствующее распоряжение

Сергей Собянин расширил перечень услуг ЗАГС, доступных в центрах "Мои документы".

Государственную услугу по регистрации расторжения брака теперь можно будет получить независимо от наличия российского гражданства, если запись акта о заключении брака содержится в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

Кроме того, получить повторно свидетельства и справки о государственной регистрации актов гражданского состояния смогут все категории заявителей, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства и заинтересованные лица по документам на умерших.

Также с 31 января 11 районных центров "Мои документы" будут предоставлять расширенный перечень услуг ЗАГС, которые ранее можно было получить только в районных отделах управления ЗАГС Москвы.

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