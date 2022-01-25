Собянин расширил перечень оказываемых в "Моих документах" услуг ЗАГС

Мэр подписал соответствующее распоряжение
Сергей Собянин расширил перечень услуг ЗАГС, доступных в центрах "Мои документы".
Государственную услугу по регистрации расторжения брака теперь можно будет получить независимо от наличия российского гражданства, если запись акта о заключении брака содержится в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.
Кроме того, получить повторно свидетельства и справки о государственной регистрации актов гражданского состояния смогут все категории заявителей, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства и заинтересованные лица по документам на умерших.
Также с 31 января 11 районных центров "Мои документы" будут предоставлять расширенный перечень услуг ЗАГС, которые ранее можно было получить только в районных отделах управления ЗАГС Москвы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram