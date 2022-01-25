Собянин: ситуация с ковидом в Москве развивается по "европейскому сценарию"

Рост заболеваемости будет продолжаться еще две недели
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице ситуация с заболеваемостью коронавирусом развивается по "европейскому сценарию".
По его словам, за две недели в Москве выявляемость увеличилась в пять раз. Рост заболеваемости ковидом, скорее всего, будет продолжаться еще две недели, передает ТАСС со ссылкой на заявление мэра.
Также он заявил, что около 100 тысяч человек заразились коронавирусом в Москве за две недели, а нагрузка на поликлиники выросла в четыре раза.
Кроме этого, Собянин призвал пожилых людей минимизировать контакты из-за "омикрона".
В Москве за последние сутки госпитализировано 5,9% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19 — 1 126 человек. В городе выздоровели ещё 3 999 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
За последние сутки в России выявлено 67 809 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Москве — 18 935.
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