Собянин: ситуация с ковидом в Москве развивается по "европейскому сценарию"

Рост заболеваемости будет продолжаться еще две недели

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице ситуация с заболеваемостью коронавирусом развивается по "европейскому сценарию".

По его словам, за две недели в Москве выявляемость увеличилась в пять раз. Рост заболеваемости ковидом, скорее всего, будет продолжаться еще две недели, передает ТАСС со ссылкой на заявление мэра.

Также он заявил, что около 100 тысяч человек заразились коронавирусом в Москве за две недели, а нагрузка на поликлиники выросла в четыре раза.

Кроме этого, Собянин призвал пожилых людей минимизировать контакты из-за "омикрона".

В Москве за последние сутки госпитализировано 5,9% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19 — 1 126 человек. В городе выздоровели ещё 3 999 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.

За последние сутки в России выявлено 67 809 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Москве — 18 935.

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