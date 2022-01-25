Собянин утвердил планы благоустройства Москвы в текущем году

Будут реконструированы множество объектов

Более 2 тысяч дворов Москвы включено в программу благоустройства в 2022 году. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Кроме того, планируется провести работы в 12 тысячах подъездах, сделать капремонт 1743 домов и заменить 2246 лифтов.

Также в этом году будут установлены еще 36 тысяч опор освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов.

В 2022 году также планируется реконструировать больше 254 километров линий электропередачи, 101 километр тепловых и 52,2 километра газовых сетей, 31,5 километра кабельных коллекторов, 108,3 километра водопроводных, 39,7 километра водосточных и 45 километров канализационных сетей.

В столичной мэрии сообщили, что на 2022 год запланирован капитальный ремонт и приспособление помещений для 13 центров "Мои документы", включая создание еще двух флагманских центров.

Также будут реконструированы более 60 поликлиник и больничных корпусов, открыта новая поисково-спасательная станция "Марьино".

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