Минздрав опубликует рекомендации по лечению бессимптомного ковида

С регионами проработаны меры повышения охвата тестированием

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил во вторник, что ведомство опубликует рекомендации по лечению бессимптомной или легкой формы COVID-19, передает ТАСС.

Также глава Минздрава напомнил, что вакцинация подростков в стране проводится исключительно добровольно.

Как уточнил министр, с регионами проработаны меры повышения охвата тестированием на ковид, в том числе возможность круглосуточной работы. Для борьбы с распространением инфекции привлечены более 81 тысячи медработников, включая студентов-старшекурсников.

В резерве находятся 30% больничных коек. Число пациентов с коронавирусом в больницах возросло за неделю на 6,4% - до 116 тысяч человек.

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