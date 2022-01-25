Минздрав опубликует рекомендации по лечению бессимптомного ковида

С регионами проработаны меры повышения охвата тестированием
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил во вторник, что ведомство опубликует рекомендации по лечению бессимптомной или легкой формы COVID-19, передает ТАСС.
Также глава Минздрава напомнил, что вакцинация подростков в стране проводится исключительно добровольно.
Как уточнил министр, с регионами проработаны меры повышения охвата тестированием на ковид, в том числе возможность круглосуточной работы. Для борьбы с распространением инфекции привлечены более 81 тысячи медработников, включая студентов-старшекурсников.
В резерве находятся 30% больничных коек. Число пациентов с коронавирусом в больницах возросло за неделю на 6,4% - до 116 тысяч человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram