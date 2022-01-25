Мишустин призвал россиян бежать к врачу при первых признаках ковида

Болезнь не всегда протекает легко

Россиянам не стоит рассчитывать на то, что после заражения "омикроном" заболевание протекает в легкой форме. К сожалению, это не всегда так, тем более, что и последствия могут быть самые серьезные, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Большое значение имеет своевременная вакцинация. Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме. Это не всегда так", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Премьер подчеркнул, что при ухудшении самочувствия нужно сразу же проконсультироваться с врачом, чтобы вовремя начать лечение. Мишустин напомнил, что вирус распространяется стремительно, хотя тяжелое течение болезни пока встречается реже. Премьер подчеркнул, что у болезни все равно есть последствия, и иногда крайне серьезные. Защитить здоровье помогает вакцинация, приводит слова Мишустина ТАСС.

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