Минфин разработал концепцию по регулированию рынка криптовалют

Ведомство не поддерживает подход ЦБ по полному запрету таких активов

Рынок криптовалюты нуждается в регулировании, полностью запрещать операции на нем не следует. Такую позицию Министерство финансов России изложило во вторник, 25 января.

Руководитель департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что необходимо защищать интересы россиян — потребителей услуг крипторынка, которые покупают эти активы или используют криптовалюту в других технологических решениях.

Регулирование рынка вместо запрета операций на нем обеспечит прозрачность и защиту интересов граждан, подчеркнул представитель Министерства финансов. Ведомство активно участвует в проработке законодательных инициатив по регулированию крипторынка и уже направило соответствующую концепцию в аппарат правительства.

В ходе конференции "Криптоактивы: все, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить" Чебесков уточнил, что пока "концептуального решения" по вопросу о функционировании крипторынка в России нет, сообщает РИА Новости.

Банк России ранее опубликовал доклад по криптовалютам, в котором рассмотрел сопряженные с ними риски. Регулятор выступил за введение запрета на все операции с криптовалютами, подчеркнув, что статус российского рубля не позволяет применять мягкий подход.

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