Стало известно, кто чаще болеет ковидом

В зоне риска - подростки от 15 до 17 лет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, кто чаще всего болеет ковидом. По ее данным, максимальный рост заболеваемости ковидом наблюдается среди подростков 15-17 лет и взрослых 30-49 лет. Рост минимален среди людей в возрасте 65 лет и старше.

Попова также оценила статистику по ковиду. Заболеваемость выросла в два раза по сравнению с предыдущей неделей — 231 случай на 100 тысяч населения.

Больше половины заражений коронавирусом в России сейчас приходятся на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, передает ТАСС со ссылкой на Попову.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве развивается по "европейскому сценарию".

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