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Порошенко обвинил Зеленского в финансировании России

15:52
  • вторник
  • 25 января 2022

На самого экс-президента уже заведено дело о госизмене

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешний лидер страны Владимир Зеленский участвует в финансировании России.

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"Он с 2019 года купил на 3,5 миллиарда долларов у Беларуси электроэнергии, финансируя де-факто страну-агрессора", - приводит заявление Порошенко издание "Вести".

Энергосистема Белоруссии синхронизирована с российской.

Кроме того, Порошенко отметил, что на российском телевидении демонстрируются созданные украинской компанией "Студия квартал - 95" сериалы.

Порошенко на Украине является фигурантом уголовного дела о госизмене и финансировании терроризма. Экс-главе государства грозит до 15 лет лишения свободы.

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