Постановление о сокращении карантина зарегистрировано в Минюсте

Изоляция после контакта с заболевшими сокращена до семи дней

В России утверждены изменения в санитарные правила по профилактике коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается длительность изоляции людей, контактировавших с заболевшими COVID-19.

В соответствии с документом продолжительность изоляции после контакта с заболевшими уменьшена вдвое — с 14 до 7 дней.

Как уточнил премьер-министр России Михаил Мишустин, постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина прошло регистрацию в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу. Об этом рассказала главный санитарный врач России Анна Попова, сообщает РИА Новости.

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский рассказал, что прежняя продолжительность карантина по коронавирусной инфекции в две недели была перестраховкой, поэтому сокращение этого срока оправдано. Эксперт пояснил, что случаи, когда вирус выделяется больше семи дней, достаточно редки, поэтому сокращение длительности карантина по COVID-19 носит вполне рациональный характер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram