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Дания готовится полностью отменить все ковидные ограничения

16:08
  • вторник
  • 25 января 2022

Уже во второй раз за пандемию

Как сообщила газета Jyllands-Posten, власти Дании намерены с конца января отменить все введенные из-за распространения коронавируса ограничения.
Опрос показал, как россияне оценивают антиковидные ограничения

Уточняется, что с 5 февраля COVID-19 исключат из категории общественно опасных заболеваний. По планам правительства, страна после этого вернется к допандемийной жизни.

Это означает, что вновь будут в обычном формате работать кафе, спортзалы, парки развлечений, галереи, а сотрудники вернутся в офисы с дистанционки.

Ранее Дания уже отменяла все ковидные ограничения, но потом к ним было решено вернуться.

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