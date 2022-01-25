Он проходит в рамках платформы "Россия - страна возможностей"

В Москве стартовал новый сезон конкурса для студентов "Твой ход". Он проходит в рамках платформы "Россия - страна возможностей". Участники изучают перспективы трудоустройства и знакомятся со своими будущими работодателями. Например, их ждут стажировки в крупных компаниях страны. Лучшие студенческие проекты получат и денежный приз - один миллион рублей. В этом году состав участников, несмотря на ковидные ограничения, был расширен.

"У нас был только бакалавриат в прошлом году - в этом могут принять участие школьники 11 классов, то есть кто к финалу студенческого хода будет студентом. Могут принимать участие выпускные курсы среднего специального образования, кто к финалу тоже уже может быть студентом. И открыта возможность для магистратуры", - заявил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России.

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