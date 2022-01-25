Запад продолжил раскручивать истерию вокруг мифической российской агрессии

Все опровержения Москвы были проигнорированы

Власти Хорватии отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в случае возникновения конфликта между Москвой и Киевом. Об этом сегодня заявил президент республики Зоран Миланович. Более того, по словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, ни один член альянса не готов отправить на Украину свои войска. При этом в США упорно продолжают раскручивать истерию вокруг мифической российской агрессии и уже заговорили о новых санкциях против Москвы в случае эскалации на Украине.

Несколько тысяч человек идут на штурм украинского парламента. Народ уверен, что частному бизнесу в стране уже не выжить. Народных избранников от разгневанного народа защищает полиция. У Рады сегодня есть задача поважнее - принять обращение к ООН и Европарламенту с требованием не дать закрыть Украине путь в НАТО. И - традиционно - спасти от российской агрессии. Хотя накануне президент Украины Владимир Зеленский призывал не паниковать. А высокопоставленные представители ВСУ называли угрозу российского вторжения нереалистичной. Однако Запад, до этого игнорировавший все опровержения Москвы, как выяснилось, не верит теперь и Киеву. И упорно продолжает нагнетать истерию вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину, которое должно начаться со дня на день.

Британская газета The Times пишет, что уже и простые киевлянки на последние деньги покупают оружие: лишь бы дать отпор врагу. Правда, потом выяснилось, что героиня статьи купила ружье уже много лет назад. И вообще откровенно сочувствует украинским радикальным группировкам. Но этого читателям уважаемой газеты, разумеется, не расскажут.

Как и того, откуда у таблоида The Sun взялся детальный план нападения российской армии на Киев. Которая, уверяют авторы статьи, ждет только сильных морозов, чтобы бросить в атаку танки. Но ладно газета с сомнительной репутацией. Подобные заявления делает и даже британский премьер.

"Разведка очень четко указывает, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп. План молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, очевиден для всех. Но мы хотим предупредить Кремль: это будет катастрофой для России", - заявил британский премьер Борис Джонсон. Правда, посылать своих солдат на Украину Лондон - как и любой другой член НАТО - не будет. Но почему бы и не поговорить о готовящейся войне? Тем более, если это хоть как-то отвлечет внимание от катастрофы - расследования о "винных пятницах". То есть вечеринках, которые устраивал премьер в самый разгар национального локдауна в 2020 году.

А вот в НАТО мифическую российскую угрозу используют как предлог увеличить свою группировку в Восточной Европе. Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию. Нидерланды посылают истребители в Болгарию, Дания - в Литву. Евроатлантическую солидарность, правда, нарушила Хорватия. В стране уже заявили: в случае конфликта России и Украины отзовут своих военных из сил НАТО в регионе.

Возможность расширения своего военного присутствия в ЕС изучают и США. Речь, по данным СМИ, может идти о группировке в несколько тысяч военнослужащих. Но это, уверяет госсекретарь Энтони Блинкен, еще не точно. Все будет зависеть от действий Москвы.

"Единственный человек, который на самом деле знает, что произойдет - Владимир Путин. И я полагаю, что у него есть много вариантов развития событий. Это его обычная стратегия. Мы, в свою очередь, должны предупредить: что за вторжение на Украину Россия заплатит колоссальную цену", - сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Хотя именно Москва предложила Вашингтону и союзникам договориться, озвучив свои условия, обеспечивающие взаимную безопасность. Но США все еще медлят с ответом.

"Нужно получить тот самый пресловутый текст. Мы надеемся, что это произойдет на этой неделе. А то, что происходит и информационно, и де-факто со стороны нагнетания напряженности со стороны США, здесь ничего не меняется. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями США", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как и за тем, что союзники буквально накачивают Украину оружием, только укрепляя уверенность Киева, что конфликт на юго-востоке можно решить силовым путем. К чему украинские военные активно готовятся. В Донбасс перебрасывают артиллерию, противоракетные комплексы. Подтягиваются и американские инструкторы, радостно позирующие с национальным флагом в украинских снегах.

И вот это вполне реальный повод для беспокойства украинцев, которые на себе ощутили, как дорого стране обходится гражданская война в Донбассе.

Екатерина Выскребенцева, Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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