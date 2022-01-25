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Еврокорпус пополнился еще одной страной

16:29
  • вторник
  • 25 января 2022

Это силы быстрого реагирования Евросоюза

Польша стала постоянным членом сил быстрого реагирования Евросоюза - Еврокорпуса. Об этом сообщили в Twitter польского Минобороны.
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Глава ведомства Мариуш Блащак объяснил решение тем, что Еврокорпус тесно сотрудничает с ЕС и НАТО.

"Мы хотим показать, что Польша является не только потребителем безопасности, но и гарантирует безопасность", - добавил министр.

Еврокорпус был создан Францией и Германией в 1992 году. Позже в организацию вступили Бельгия, Испания и Люксембург. Ожидается, что в ближайшее время польские офицеры займут несколько руководящих постов в организации.

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