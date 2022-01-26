Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Раков ждет серьезный разговор с партнерами, а Львам стоит задуматься о своем образе жизни

Гороскоп на сегодня, 26 января 2022 года, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Начинается неподходящее время для увольнения, споров с начальством, найма сотрудников. Но если вы скучаете по своей старой работе, позвоните или напишите: это может быть полезно.

Тельцы

Пересдать экзамены, прослушать купленные когда-то курсы, вернуться к заброшенным занятиям – отличные идеи. Пришло время возобновить учебу в любом формате.

Близнецы

Вам сегодня не стоит заниматься финансовыми вопросами, особенно касающимися кредитов. У этого дня более тонкие энергии: он хорош для творчества, чтения, медитаций.

Раки

Если вы состоите в отношениях, вас ждет серьезный разговор с партнером. У свободных представителей знака может возникнуть соблазн позвонить своим бывшим или заглянуть на их странички в соцсетях.

Львы

Вам стоит задуматься о своем образе жизни, состоянии здоровья, нагрузках дома и на работе. Проверьте, достаточно ли вы отдыхаете, не выполняете ли чужую работу?

Девы

Родители найдут отдушину в общении и играх со своими чадами. Остальным звезды рекомендуют обратиться к практикам с внутренним ребенком: это вас исцелит.

Весы

Если будет время, критически осмотрите свой дом и определите, в каких местах скапливаются вещи. Разберите эти завалы и увидите, как в скором времени начнутся перемены.

Скорпионы

Луна в вашем знаке и Нептун в Рыбах создали союз, настраивающий вас на мечты. Заниматься бизнесом или спортом будет трудно, переключитесь на творчество.

Стрельцы

Возможно, у вас есть какие-то зависшие дела, долги или обещания? Покончите с ними! Вы будете чувствовать себя значительно лучше, если наведете порядок в финансах.

Козероги

Ретро-Меркурий возвращается в ваш знак, что несомненно вам на руку, ведь это второй шанс! Используйте его в деле, которое начинали в декабре, и на этот раз все получится.

Водолеи

Непростой день для представителей этого знака. Некоторые из вас могут почувствовать себя одиноко. Не пытайтесь это исправить: уединение дано для того, чтобы вы обдумали какое-то решение.

Рыбы

Не стесняйтесь вернуться к мечтам, оставленным когда-то на полпути. Ждите также появление кого-то из старых друзей или знакомых, с которыми была утрачена связь.

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