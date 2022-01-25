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РЖД оштрафовали за платный Wi-Fi в "Сапсанах"

16:59
  • вторник
  • 25 января 2022

Было заведено административное дело

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщила о штрафе РЖД.
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Как выяснилось в ходе проверки, в стоимость билетов на рейсы "Сапсана" из Москвы в Санкт-Петербург был включен беспроводной интернет.

"При этом перевозчиком не обеспечена возможность бесперебойного пользования данной услугой, пассажир не информировался об этом. Кроме того, у пассажира отсутствовала возможность отказа от данной услуги", - приводит слова Коротковой ТАСС.

Было заведено административное дело о введении потребителей в заблуждение. РЖД выписали штраф в размере 300 тысяч рублей.

Wi-Fi внесли в перечень бесплатных услуг.

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