В ДТП с двухэтажным автобусом в Лондоне пострадали 19 человек

Транспортное средство врезалось в жилой дом
Лондонская служба скорой помощи сообщила в Twitter о ДТП с двухэтажным автобусом на северо-востоке города. Транспортное средство врезалось в жилой дом.
"С помощью коллег из экстренных служб мы оценили состояние 19 человек на месте происшествия и оказали им первую помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в больницу отправлены пятеро - трое детей и двое взрослых.
Британские СМИ пишут, что причиной ДТП мог стать отказ тормозов автобуса. Движение по улице в районе Хаэмс-парк временно перекрыто.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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