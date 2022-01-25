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В ДТП с двухэтажным автобусом в Лондоне пострадали 19 человек

17:05
  • вторник
  • 25 января 2022

Транспортное средство врезалось в жилой дом

Лондонская служба скорой помощи сообщила в Twitter о ДТП с двухэтажным автобусом на северо-востоке города. Транспортное средство врезалось в жилой дом.
Пассажирский автобус опрокинулся под Калининградом (видео)

"С помощью коллег из экстренных служб мы оценили состояние 19 человек на месте происшествия и оказали им первую помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в больницу отправлены пятеро - трое детей и двое взрослых.

Британские СМИ пишут, что причиной ДТП мог стать отказ тормозов автобуса. Движение по улице в районе Хаэмс-парк временно перекрыто.

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