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Джонсон анонсировал разговор с Путиным

17:14
  • вторник
  • 25 января 2022

Британский премьер планирует обсудить с ним тему мнимого вторжения России на Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным тему кризиса на Украине.

Во время выступления в парламенте Джонсон заявил, что сейчас нет ни одного члена НАТО, готового направить на Украину большой контингент войск.

"Вторжение России на Украину будет контрпродуктивным. Министры обороны и иностранных дел передали это сообщение президенту Путину, и я, конечно, собираюсь переговорить с ним позже", — сказал Джонсон (цитата по РИА Новости).

Мифическую угрозу на границе с Украиной продолжают искать и в США — там повышают боеготовность войск. Подробности смотрите в репортаже ТВЦ:

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