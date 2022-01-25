МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России

Вместе с тем фонд улучшил прогноз средней цены нефти

Международный валютный фонд понизил прогноз роста ВВП России на 2022 год до 2,8% с 2,9%.

Уточняется, что на 2023 год прогноз при этом повысили с 2% до 2,1%.

МВФ объяснил ситуацию "слабым урожаем" и последствиями новой волны коронавирусной инфекции. По итогам 2021 года МВФ оценивает рост российской экономики в 4,5%.

Вместе с тем фонд улучшил прогноз средней цены нефти на 2022 год до 77,31 доллара за баррель. Также Международный валютный фонд пересмотрел ожидания по росту мировой экономики: прогноз на 2022 год понижен до 4,4% с прежних 4,9%.

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