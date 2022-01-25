США предложили новые санкции против России

Вашингтон продолжает нагнетать напряженность вокруг Украины

Соединенные Штаты введут против России новые санкции в случае эскалации на Украине, пишет во вторник немецкая газета Bild.

План разработал глава ЦРУ Уильям Бернс. Речь идет в том числе о блокаде поставок сырья, перекрытии российских торговых путей по всему миру, резком сокращении персонала российских посольств.

Вашингтон ожидает, что ущерб российской экономике составит 50 миллиардов долларов.

Вместе с тем в Сенате все еще рассматривается инициатива демократа Роберта Менендеса, которая предполагает ограничения против "Северного потока - 2", финансовых институтов, госдолга, а также лично Владимира Путина.

Россия ранее не раз отвергала наличие у нее планов агрессии в отношении Украины.

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