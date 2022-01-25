Россия планирует доставить на Землю грунт с Венеры

Это произойдет впервые в истории

Как сообщил на Королёвских чтениях в Москве научный директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый, в 2029-2034 годах российские ученые хотят отправить три миссии к Венере.

"В качестве итоговой миссии рассматривается совершенно фантастический сюжет доставки грунта с Венеры", - уточнил он (цитата по РИА "Новости").

Первая миссия, по действующим планам, пройдет в 2029 году ("Венера-Д"), вторая - в 2031-м ("Экспедиция 2"), третья - в 2034-м ("Экспедиция 3").

Уточняется, что в "Экспедицию 3" войдут перелетный и аэростатный модули, десантный и возвратный аппараты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram