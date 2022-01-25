Врач посоветовал обращаться за телемедицинской консультацией при легких формах "омикрона"

В поликлинику лучше не спешить

Инфекционист Евгений Тимаков призвал людей, у которых "омикрон" протекает легко, не идти к врачу, а получить телемедицинскую консультацию.

"Потому что в той самой очереди наверняка будут люди, которые выделяют большее количество вируса. Плюс человек может болеть другим банальным ОРВИ и иметь риск заразиться в этой очереди", — объяснил эксперт.

Однако пациентам, которые входят в группу риска, не вакцинированы, не болели коронавирусом и не имеют иммунитета к нему, при стремительном ухудшении состояния лучше сразу обращаться к врачу.

"У каждого пятого может протекать заболевание в более серьезной форме, она [угроза] никуда, к сожалению, не ушла для тех, у кого нет иммунитета", – заключил Тимаков.

Инфографика: лечение симптомов "омикрона"

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