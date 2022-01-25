ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач посоветовал обращаться за телемедицинской консультацией при легких формах "омикрона"

18:10
  • вторник
  • 25 января 2022

В поликлинику лучше не спешить

Инфекционист Евгений Тимаков призвал людей, у которых "омикрон" протекает легко, не идти к врачу, а получить телемедицинскую консультацию.

"Потому что в той самой очереди наверняка будут люди, которые выделяют большее количество вируса. Плюс человек может болеть другим банальным ОРВИ и иметь риск заразиться в этой очереди", — объяснил эксперт.

Однако пациентам, которые входят в группу риска, не вакцинированы, не болели коронавирусом и не имеют иммунитета к нему, при стремительном ухудшении состояния лучше сразу обращаться к врачу.

"У каждого пятого может протекать заболевание в более серьезной форме, она [угроза] никуда, к сожалению, не ушла для тех, у кого нет иммунитета", – заключил Тимаков.

Инфографика: лечение симптомов "омикрона"

 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Работа центра телемедицины в Москве
Работа центра телемедицины в Москве
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
Лечение коронавируса, инфографика
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.