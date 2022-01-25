В Москве "омикроном" заразились 2463 человека

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование

В Москве по данным на 25 января выявлено 2463 случая инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как говорится в сообщении ведомства, из них 79,8% не выезжали из России. Наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию, ОАЭ, Египет и Доминиканскую Республику.

По каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование. Установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы или госпитализированы в инфекционные стационары.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с "омикроном" в столице. По его словам, количество заболеваний коронавирусом увеличилось в пять раз за последние две недели. Рост заболеваемости, скорее всего, будет продолжаться еще две недели, отметил он.

Инфографика: как лечить симптомы "омикрона"

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