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Аргентина передаст ВОЗ данные об эффективности "Спутника V"

18:36
  • вторник
  • 25 января 2022

Республика зарегистрировала препарат в декабре 2020-го

Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти сообщила во вторник, что республика передаст Всемирной организации здравоохранения данные исследований эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
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"Нас попросили поделиться всей имеющейся у нас информацией об эффективности как "Спутника V", так и вакцины CanSino и препарата Sinopharm в педиатрии", - уточнила министр в эфире радио Red.

По ее словам, информация будет передана "как можно скорее".

Ранее СМИ писали, что Виссотти попросила главу ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса ускорить процесс одобрения "Спутника V".

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата.

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