Аргентина передаст ВОЗ данные об эффективности "Спутника V"

Республика зарегистрировала препарат в декабре 2020-го

Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти сообщила во вторник, что республика передаст Всемирной организации здравоохранения данные исследований эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Нас попросили поделиться всей имеющейся у нас информацией об эффективности как "Спутника V", так и вакцины CanSino и препарата Sinopharm в педиатрии", - уточнила министр в эфире радио Red.

По ее словам, информация будет передана "как можно скорее".

Ранее СМИ писали, что Виссотти попросила главу ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса ускорить процесс одобрения "Спутника V".

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram