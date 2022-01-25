Аргентина передаст ВОЗ данные об эффективности "Спутника V"

Республика зарегистрировала препарат в декабре 2020-го
Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти сообщила во вторник, что республика передаст Всемирной организации здравоохранения данные исследований эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Нас попросили поделиться всей имеющейся у нас информацией об эффективности как "Спутника V", так и вакцины CanSino и препарата Sinopharm в педиатрии", - уточнила министр в эфире радио Red.
По ее словам, информация будет передана "как можно скорее".
Ранее СМИ писали, что Виссотти попросила главу ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса ускорить процесс одобрения "Спутника V".
"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram