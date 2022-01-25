Дочь Заворотнюк опровергла слухи об ухудшении здоровья актрисы

Анна назвала сообщения журналистов бредом
Блогер Анна Заворотнюк опровергла слухи об ухудшении здоровья матери, актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ранее подписчики блога попросили Анну рассказать, правда ли, что актриса потеряла речь из-за своей тяжелой болезни. "Это очередной бред журналистов", — коротко ответила Анна в инстаграме.
"Радио Комсомолки" пишет, что слухи появились после того, как Анна написала в соцсети, что ей тяжело без советов матери. Многие тогда сделали вывод из этой фразы, что актриса потеряла речь.
Анастасии Заворотнюк в прошлом году исполнилось 50 лет. В настоящее время она тяжело больна. Официально о диагнозе не сообщается. Предположительно, артистка борется с раком головного мозга. Из своего подмосковного дома она уже давно никуда не выезжает.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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