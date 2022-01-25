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Дочь Заворотнюк опровергла слухи об ухудшении здоровья актрисы

18:51
  • вторник
  • 25 января 2022

Анна назвала сообщения журналистов бредом

Блогер Анна Заворотнюк опровергла слухи об ухудшении здоровья матери, актрисы Анастасии Заворотнюк.

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Ранее подписчики блога попросили Анну рассказать, правда ли, что актриса потеряла речь из-за своей тяжелой болезни. "Это очередной бред журналистов", — коротко ответила Анна в инстаграме.

"Радио Комсомолки" пишет, что слухи появились после того, как Анна написала в соцсети, что ей тяжело без советов матери. Многие тогда сделали вывод из этой фразы, что актриса потеряла речь.

Анастасии Заворотнюк в прошлом году исполнилось 50 лет. В настоящее время она тяжело больна. Официально о диагнозе не сообщается. Предположительно, артистка борется с раком головного мозга. Из своего подмосковного дома она уже давно никуда не выезжает.

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