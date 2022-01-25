Инкассатор начал стрелять из автомата в центре Киева

На место прибыли полицейские
Представитель инкассаторской службы открыл стрельбу из автомата Калашникова в центре Киева неподалеку от здания Службы безопасности Украины, передает агентство УНН.
Уточняется, что кто-то пытался наклеить наклейки на пункт обмена валют. После этого к обменнику подъехал автомобиль инкассаторов, они расценили происходящее как нападение.
"Из авто вышел работник инкассаторской службы и произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова в воздух", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате инцидента нет. На место прибыли полицейские.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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