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Инкассатор начал стрелять из автомата в центре Киева

19:06
  • вторник
  • 25 января 2022

На место прибыли полицейские

Представитель инкассаторской службы открыл стрельбу из автомата Калашникова в центре Киева неподалеку от здания Службы безопасности Украины, передает агентство УНН.

Уточняется, что кто-то пытался наклеить наклейки на пункт обмена валют. После этого к обменнику подъехал автомобиль инкассаторов, они расценили происходящее как нападение.

"Из авто вышел работник инкассаторской службы и произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова в воздух", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет. На место прибыли полицейские.

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