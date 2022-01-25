Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте РКН

Компания начала исполнять закон о "приземлении"

Зарегистрированная в США компания Twitter Inc. начала исполнять российский закон о "приземлении" иностранных интернет-компаний, передает "Интерфакс".

Так, Twitter зарегистрировал личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора.

Уточняется, что остальные требования пока не исполнены.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о "приземлении". Он обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек создать в стране представительства.

Личные кабинеты на сайте РКН создали прежде Viber, Likee и Apple.

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