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Стало известно о состоянии Игоря Верника

19:35
  • вторник
  • 25 января 2022

Ранее СМИ сообщили о его госпитализации

Актер Игорь Верник лечится дома от простуды. Он не был госпитализирован с ковидом, как ранее об этом сообщили СМИ.

"Никакой госпитализации не было. Обычная простуда, лечится дома", — сообщил в беседе с ТАСС брат артиста Вадим.

Госпитализацию также опроверг сам актер. Он вышел на связь с журналистами РИА Новости.

Игорь Верник — народный артист России, актер театра и кино, телеведущий. Соучредитель благотворительного фонда "Артист". Работает в МХТ, на ТВ и радио, снимается в кино.

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