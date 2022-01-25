В России будут бороться с дефицитом IT-кадров

Проблема будет решена до 2030 года

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, как страна будет преодолевать дефицит IT-специалистов.

По словам заместителя председателя правительства, сейчас увеличивается количество бюджетных мест в вузах по IT-специальностям. Кроме того, был запущен проект "Цифровые профессии". Он позволяет получить скидку 50% на обучение программированию и различным IT-направлениям.

"Все перечисленные меры позволят суммарно закрыть этот дефицит в горизонте до 2030 года", - подчеркнул замглавы кабмина (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что IT вошло в топ-5 специальностей, на которые планируют поступать российские школьники (9,5% опрошенных выбрали этот ответ).

Как прежде заявил Чернышенко, российское правительство предпринимает меры, чтобы после выпуска из высших учебных заведений вчерашние студенты стали востребованными специалистами на рынке труда.

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