Столтенберг: НАТО не будет размещать войска на Украине

Альянс готов обсуждать с Россией контроль над вооружениями

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что альянс на этой неделе отправит письменный ответ Москве на предложения по гарантиям безопасности. Об этом пишет РИА "Новости".

Как подчеркнул генсек, НАТО не будет размещать войска на Украине.

При этом альянс готов обсуждать с Россией контроль над вооружениями, а также прозрачность военных действий и другие вопросы безопасности. Вместе с тем Столтенберг добавил, что на компромисс по фундаментальным принципам НАТО не пойдет.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Москва требует нерасширения альянса на восток, введения ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.

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