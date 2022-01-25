Развитие науки и спорта: что Путин обсудил со студентами и олимпийцами

Президент отметил ценность студенческого братства и традиций наставничества

Сегодня в России отмечают День студенчества, Татьянин день. С учащимися вузов пообщался по видеосвязи президент Владимир Путин. Говорили про развитие российской науки. Свои мнения высказали студенты математических и IT-факультетов из разных городов страны. Президент отметил уникальность отечественных методик преподавания, а также ценность студенческого братства и традиций наставничества. Кроме того, в преддверии открытия зимней Олимпиады в Пекине глава государства пообщался с членами российской сборной. Он дал напутствия нашим спортсменам.

До начала главного старта четырёхлетия осталось чуть больше недели. Для олимпийской сборной, состав которой сегодня утвердили окончательно, наступает крайне ответственный и непростой период - завершающий этап подготовки. Именно сейчас так важны слова поддержки.

"Испытания, которые вам предстоит пройти, более чем серьёзные: это проверка характера, силы воли, поединки с сильнейшими атлетами на планете. Уже совсем скоро вы представите нашу страну на зимних Олимпийских играх в Пекине, поэтому, прежде всего, желаю вам здоровья, хорошего, боевого настроя", - заявил Путин.

Российские атлеты, продолжает президент, выступят во всех дисциплинах, представленных на Олимпиаде в Пекине. По мнению Путина, нужно и дальше поддерживать спорт, вовлекать в него как можно больше людей и укреплять дружбу между народами.

"Эти подходы разделяют и организаторы предстоящих Игр – наши китайские друзья. Мы вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов, поддерживаем традиционные олимпийские ценности, в первую очередь - равноправие и справедливость. Высокая конкуренция, несомненно, сделает борьбу за олимпийское золото ещё более зрелищной, острой и напряжённой. Но, как известно, в России трудностей не боятся - они всегда делают нас ещё более сильными, сплочёнными, уверенными в себе", - сказал Путин.

Олимпиада - серьезный вызов. Особенно когда тебе всего 15 лет, как фигуристке Камиле Валиевой, блистательно победившей на недавнем чемпионате Европы. Это на льду она уверенный и уже опытный мастер. А вот в разговоре с президентом - еще совсем ребенок. Трепетный и застенчивый.

"Добрый день, Владимир Владимирович. Мне всего 15 лет, и это мой первый взрослый сезон во взрослом фигурном катании, и сразу олимпийский. У многих спортсменов дорога к олимпийской мечте начинается в совсем юном возрасте. Поэтому так нужна поддержка, которую государство оказывает детско-юношескому спорту. Нам предоставлены все условия для подготовки к Олимпийским играм. Спасибо всем, кто эти условия создавал и помогал нам. Надеюсь, мы оправдаем их доверие", - заявила Камила Валиева.

"Спасибо, Камила. Мы здесь, на родине, будем болеть за вас, гордиться вашими успехами и верить, что на олимпийских аренах вы превзойдёте самих себя и покажете высший класс, высший пилотаж", - ответил президент.

Среди членов олимпийской сборной - немало тех, кто тренировки успешно совмещает с учебой в университете. Таких спортсменов президент отдельно поздравил с Татьяниным днём. Пообщался Владимир Путин и со студентами математических и IT-факультетов из разных городов страны.

"Хотел бы поздравить с этим замечательным праздником нашу студенческую молодежь. И конечно, взрослых, уже состоявшихся людей, потому что память о студенческом братстве, об удивительной студенческой поре остается с нами на всю жизнь. Благодаря такой связи поколений Россия идет вперед, совершает научные, технологические прорывы. В том числе, кстати, и в математике, в области цифровых технологий, где у России, у нас хорошие традиции, и мы прочно занимаем ведущие позиции", - сказал Путин.

Студенты признаются: в свой предмет они влюблены с самого детства, некоторые лучшей игрушкой тогда считали калькулятор! Но сегодня - время для взрослых вопросов. Например, что нужно делать, чтобы научная деятельность становилось не менее привлекательной - в материальном плане - чем, например, работа в крупной IT-компании.

"Молодой учёный ещё не наработал авторитет в научной среде, а потребности у него уже есть", - сказал Алексей Петухов, студент магистратуры Института информационных технологий, математики и механики ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского".

"Человек, имеющий определенные склонности и добивающийся больших, хороших или даже выдающихся результатов в той или иной сфере деятельности, конечно, вправе и должен рассчитывать на то, что он будет жить достойно. Мы и стараемся это делать. Вот, например, система грантов для молодых ученых - она функционирует и работает достаточно успешно", - напомнил президент России.

Студенты обращают внимание Владимира Путина и на другую проблему. По их словам, во многих регионах пока нет такой же мощной подготовки к школьным олимпиадам, как, например, в Москве.

"Одна из задач "Сириуса" как раз и заключается в том, чтобы создать такую сеть по всей стране, поддержать ее сегодня. И преподавателей, и талантливых молодых людей. Вот сегодня уже "Сириусом" создано свыше 80 площадок по регионам, до 2024 года должно быть создано еще более 40", - сообщил глава государства.

Волнует участников беседы и то, что, в отличие от победителей международных школьных олимпиад, лауреаты студенческих не получают премии и гранты.

"Мне кажется, что мы могли бы подумать о том, каким образом награждать победителей олимпиад. Потому что, кроме того, что это действительно достижение, это еще и авторитет России - победа в международных олимпиадах", - заявил помощник президента Андрей Фурсенко.

"Валерий Николаевич, чего мы жадничаем-то?" – ответил Путин.

"Конечно, такая поддержка должна быть особая. Не будем жадничать, Владимир Владимирович", - сказал Валерий Фальков, министр науки и высшего образования.

Ректор МГУ, в свою очередь, напоминает: позади - зимняя сессия, студенты отправляются на каникулы, а значит жадничать точно не время. Время угощать!

"Они ждут медовуху, которую я буду разливать", - сказал Виктор Садовничий, ректор МГУ.

"Понятно. Все хорошо в меру. Без медовухи не обойтись", - заявил Путин.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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